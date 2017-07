By

【KTSF 歐志洲】

南灣聖荷西市的一間Costco分銷超市,週三下午發生槍擊案,女槍手被警方逮捕。

警方表示,中午12點半,一名女子在Almaden Expressway的Costco停車場向一名男子開槍,男子中槍送院救治,並無生命危險。

警方在現場逮捕了開槍女子,並當場找到了手槍,警方目前還在調查女子作案的動機,據悉涉案女子是認識中槍男子。

