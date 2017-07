By

【KTSF 陶璟樂報導】

南灣居民在去年收到了兩倍的水費帳單,是由於聖荷西供水部門修改了付帳系統,提前預收了水費,居民們怎麼看?

據悉,聖荷西供水公司負責給附近上百萬的居民提供用水,現在他們同意將多收的費用退給大家,但是公司負責人表示,並不是故意收兩倍的水費。

問題發生在去年1月,南灣的居民收到了高於實際水費的帳單。

發言人John Tang表示,當時公司正在調整水費的收帳系統,供水公司有權預收水費,而他們當時支付的費率是對的。

有居民表示,其實可以跳過其中一個帳單週期,就可以避免重複收帳的問題發生。

也有居民說,局方應通知居民發生何事,為甚麼帳單收多了錢,若有錯誤也無妨,但若是故意為之情況就不同了。”

有數據顯示,居民多付的水費,加起來總額高達1,300萬,負責人表示,他們現在馬上會著手解決。

