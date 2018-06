By

【KTSF 鄭麗娜報導】

南灣聖荷西市Coyote Creek附近,週三下午發生數起可疑的植被火災,消防員表示已控制火勢,沒有人受傷。

至少有3起火災發生在靠近Senter路的Coyote Creek,有至少4起火災在1分鐘內爆發,調查人員說這很可疑。

第一起火災發生在4點左右,在Capital Expressway,第二起火災發生在高速的另一面,另外2起火災在移動房屋園區和Los Lagos高爾夫球場之間,這是一個無家可歸者居住的地區。

消防員使用高爾夫球場的灑水噴頭幫助撲滅火焰,目前已控制火勢。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。