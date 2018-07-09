南灣亞裔男子涉誘騙少年到車上性侵被捕

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南灣聖荷西警方拘捕一名亞裔男子，指他涉嫌誘騙一名未成年男子到一部小型貨車去性侵他。

被捕的是34歲越裔男子Tung Vo，警方懷疑他涉及襲擊他人，並有意圖進行強姦、非法監禁及綁架等多項罪名。

事件發生在上週五下午1時17分，一名16歲少年當時步行至Cunningham街1800號路段時，疑犯Vo截停他，並指有事要他幫忙。

警方指，少年最初以為Vo是女人，有事要幫忙，於是就上當。

當少年走近這架小型貨車，Vo隨即推他上車，並在車上性侵他，少年後來成功逃脫，並報警求助。

經調查後，警方去到疑犯的住所，並將他拘捕 現在亦發現涉案的貨車。

警方指Vo有前科，曾涉及性騷擾被定罪，是一名被註冊的性罪犯。

有案件資料的人士，或者知道其他涉及Vo的案件，請與警方聯絡，電話：(408)277-4102。

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