南灣亞裔男子涉誘騙少年到車上性侵被捕

南灣聖荷西警方拘捕一名亞裔男子,指他涉嫌誘騙一名未成年男子到一部小型貨車去性侵他。

被捕的是34歲越裔男子Tung Vo,警方懷疑他涉及襲擊他人,並有意圖進行強姦、非法監禁及綁架等多項罪名。

事件發生在上週五下午1時17分,一名16歲少年當時步行至Cunningham街1800號路段時,疑犯Vo截停他,並指有事要他幫忙。

警方指,少年最初以為Vo是女人,有事要幫忙,於是就上當。

當少年走近這架小型貨車,Vo隨即推他上車,並在車上性侵他,少年後來成功逃脫,並報警求助。

經調查後,警方去到疑犯的住所,並將他拘捕 現在亦發現涉案的貨車。

警方指Vo有前科,曾涉及性騷擾被定罪,是一名被註冊的性罪犯。

有案件資料的人士,或者知道其他涉及Vo的案件,請與警方聯絡,電話:(408)277-4102。

