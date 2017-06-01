聖荷西工會投訴大型工程發展商沒僱用本地勞工（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

南灣聖荷西市中心目前有許多大型工程正在進行，但是當地的工會員工卻沒工作做，什麼原因呢？

在聖荷西的市中心，隨處可見大型的起重機，還有一棟棟的建築工程。



聖荷西工會員工Will Smith說：”在我背後的這個工程，我的同僚們都無法做，這對我們很不公平，我們在聖荷西，我們就是社區。”

聖荷西的建築工人週三聚集在市中心建築工地，拿著標語抗議這些開發商不僱用本地的勞工。

Working Partnership US 行政主任Derecka Mehrens說：”因為這些開發商不願支付可養家的薪資，他們付很低的薪水，僱用來自德州或內華達的外地工人，給他們遠少的錢。”

根據了解，目前聖荷西市中心有不少大型工程建案，幕後的投資是來自中國，他們希望藉由投資移民，也就是所謂的EB5簽證來獲得綠卡。

Mehrens說：”我們看到很多有錢的開發商，為其工程項目集資，到海外也在國內拿建案做美國簽證的入場券，你投資就可拿到簽證，但我們看到的問題是，他們這樣做的時候，我們本地的勞工想要工作，想要過好生活，卻無法參與這些工程，我們的工人被排除在外，而開發商卻從海外賺錢。”

目前有團體組織要求聖荷西市議會通過議案，也就是要求開發商必須僱用本地的勞工，如果議會不肯通過的話，他們將蒐集簽名，放在年底的選票由選民表決。

根據民調，聖荷西有75%的市民，同意中大型的建案應該雇用本地勞工及根據市場行情來付薪資。

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