聖荷西工會投訴大型工程發展商沒僱用本地勞工（視頻）

南灣聖荷西市中心目前有許多大型工程正在進行,但是當地的工會員工卻沒工作做,什麼原因呢?

在聖荷西的市中心,隨處可見大型的起重機,還有一棟棟的建築工程。



聖荷西工會員工Will Smith說:”在我背後的這個工程,我的同僚們都無法做,這對我們很不公平,我們在聖荷西,我們就是社區。”

聖荷西的建築工人週三聚集在市中心建築工地,拿著標語抗議這些開發商不僱用本地的勞工。

Working Partnership US 行政主任Derecka Mehrens說:”因為這些開發商不願支付可養家的薪資,他們付很低的薪水,僱用來自德州或內華達的外地工人,給他們遠少的錢。”

根據了解,目前聖荷西市中心有不少大型工程建案,幕後的投資是來自中國,他們希望藉由投資移民,也就是所謂的EB5簽證來獲得綠卡。

Mehrens說:”我們看到很多有錢的開發商,為其工程項目集資,到海外也在國內拿建案做美國簽證的入場券,你投資就可拿到簽證,但我們看到的問題是,他們這樣做的時候,我們本地的勞工想要工作,想要過好生活,卻無法參與這些工程,我們的工人被排除在外,而開發商卻從海外賺錢。”

目前有團體組織要求聖荷西市議會通過議案,也就是要求開發商必須僱用本地的勞工,如果議會不肯通過的話,他們將蒐集簽名,放在年底的選票由選民表決。

根據民調,聖荷西有75%的市民,同意中大型的建案應該雇用本地勞工及根據市場行情來付薪資。

