By

【KTSF】

南灣聖荷西市一個商場的兩家商店,在兩個星期前,疑似被同一名年輕女子持槍搶劫,警方發布閉路電視畫面,希望能夠找到涉案女子。

畫面顯示,一名20來歲女子在8月31日大約上午10點半,進入Branham Lane 100號的商店之後,將以張寫明要錢的字條交給店員。

警方表示,女子當時也顯示出腰間的一把手槍,店員交出錢之後,女子便逃逸,當時她穿著灰色連帽衣,印有黑白色花樣的緊身褲,黑色鞋子,並帶太陽眼鏡。

警方表示,同一名女子在隔天9月1日中午12點半,進入同一商場的另外一間商店,持槍向裡面的店員和顧客要錢,隨後她逃逸。

她在第二天穿著紅白色格子外套,黑色緊身褲,同樣也是穿黑鞋和帶太陽眼鏡。

警方希望知情民眾提供線索,電話:(408) 277-4166。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。