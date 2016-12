By

【KTSF】

南灣聖荷西市一幢住屋週三晚遭兩名持械疑犯闖入,兩名男戶主與疑犯對質時中槍受傷,兩名疑犯成功逃脫。

事發於晚上10時左右,地點在Peach Court 1100號路段,兩名持械疑犯被指硬闖住屋,與戶主對質後再開槍。

兩名男戶主各中至少一槍,已送院治療,沒有生命危險。

兩名疑犯成功逃脫,目前仍下落不明。

更多新聞:

當局破獲跨州現金卡資料盜竊案 逾百人受害(視頻)

佛利蒙街頭劫案 受害人追截賊匪時弄傷手

女子Pleasanton購物後取車遇劫 警緝兩持械匪徒

灣區郵件盜竊頻生 東灣一住宅區40郵箱全被爆竊

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。