By

【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西警方上週五逮捕3名涉嫌涉及至少12宗搶劫案的青少年,他們都是針對聖荷西和Milpitas附近的油站和煙酒商店下手。

3名自稱是”藝妓玩偶”(Geisha dolls)的幪面劫匪,涉嫌從去年10月至今年1月期間,犯下至少12宗搶劫案,犯案時一度被指持槍和小刀,以及用槍柄打人。

匪徙最後一次犯案是在1月25號晚,在2104 Capitol Avenue一間Arco AM/PM油站。

該店的一名職員表示,當晚多得一位夠機警的同事,趁賊人不留神,拍攝到賊人逃走的汽車車牌號碼。

警方在當晚憑此線索,成功拘捕其中一名涉案17歲男子,更搜集到證據,指他同12宗劫案有關。

警方之後在2月14 日拘捕另外兩名劫匪。

更多新聞:

六福珠寶行上月遇劫 警發照緝持槍疑犯(視頻)

舊金山男子被搶手機錢包復遭刺傷 警緝男女匪徒

奧克蘭華裔漢被打致死 兩非裔青年被控謀殺(視頻)

Palo Alto汽車被爆竊 3少年疑涉案被捕(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。