【KTSF】

南灣聖荷西市週三晚發生槍擊血案,共有3人死亡,當中包括被警員擊斃的疑犯。

事發於晚上9時左右,警員接獲舉報,到達Laura Ville Lane 1000號路段一幢住屋,發現兩人中槍斃命。

之後警員開槍射殺一名男疑犯,後者當場死亡。

警方表示,事件中沒有其他人受傷,也不涉及其他疑犯,開槍警員已被勒令休假。

警方尚未公布案件的細節,任何人如能就案件提供消息,請聯絡聖荷西警方,電話:(408) 277-5283。

版權所有,不得轉載。