【KTSF 歐志洲報導】

南灣聖荷西市中心一個星期前發生的一起命案,警方再逮捕了另外3名嫌犯,涉嫌的人增加到5人。

命案發生在2月26日星期天,在二街的一間餐館,警方初步調查顯示,死者Francisco Navarro生前是少棒隊教練,他和另外幾個人發生爭執,死者被刺後送院,傷重不治。

警方在事發後先逮捕了兩名嫌犯,進一步調查後,在上週四和上週五在逮捕另外3名嫌犯,嫌犯年齡在21到35歲之間。

