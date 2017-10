By

【KTSF】

南灣聖荷西市一名初中音樂老師上週五被捕,當局懷疑他與一名案發時只有13歲的學童有不當性關係。

被捕男子是34歲的Samuel Niepp,他是Dartmounth初中的音樂老師。

警方指,案發時受害學童只有13歲,與疑犯有一段長達3年的不當性關係,Niepp因為猥褻14以下兒童、口交、藏有兒童色情照片,以及詐騙恐嚇等多項罪名,被警方拘捕。

Niepp曾涉嫌要脅事主,指要將事主的裸照公開。

此外,警方指Niepp同是亦是聖荷西Branham高中的助理樂隊總監,警方呼籲如有案件資料,請致電:(408) 537-1397,與警方聯絡。

