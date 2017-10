By

南灣聖荷西市一名高中越華裔教師,涉嫌本年初在Valley Fair購物中心一間店舖,偷走兩個Coach品牌的手袋,被警方拘捕。

居住在聖荷西市的46歲男教師Tom Tran,於週四下午3時20分左右,在Pleasant高中被捕,該所高中位於南White Road 1750號。

Tran涉嫌觸犯嚴重盜竊案,被警方拘捕。

