南灣兩女醉酒後登計程車 報稱遭司機帶返家性侵

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南灣聖荷西市一名計程車司機，涉嫌駕車接載兩名醉酒女子時，向她們性侵犯，早前被警方拘捕，警方懷疑可能還有其他受害人，呼籲公眾提供消息。
在10月29日，一名女子向警方報稱，她在南灣Campbell市一間酒吧外喝醉酒，她與友人走失，於是乘計程車離開，途中她醉至失去知覺，醒來後發現身處該名計程車司機的住所，被他性侵犯。
Campbell市警方稍後憑著保安攝錄機拍下的片段，查出30歲聖荷西市男子Julio Sanchez就是涉案司機。
在調查期間，另外一名女子也向警方報稱，同樣遭到疑犯性侵犯。
警方稍後持搜查令到疑犯的住所準備拘捕他，但他卻一直沒有返家，在聯邦當局協助下，警方終於在12月12日在Madera市將他拘捕。
Sanchez涉嫌觸犯強暴，以及強暴失去知覺受害人等罪名被捕。警方指Sanchez通常在市中心地區流連接客，藉此尋找下手的目標。
任何人如能對案件提供消息，請聯絡Campbell市警方，電話：(408) 866-2101，匿名報案熱線：(408) 871-5190。
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