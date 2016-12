南灣兩女醉酒後登計程車 報稱遭司機帶返家性侵

By

南灣聖荷西市一名計程車司機,涉嫌駕車接載兩名醉酒女子時,向她們性侵犯,早前被警方拘捕,警方懷疑可能還有其他受害人,呼籲公眾提供消息。

在10月29日,一名女子向警方報稱,她在南灣Campbell市一間酒吧外喝醉酒,她與友人走失,於是乘計程車離開,途中她醉至失去知覺,醒來後發現身處該名計程車司機的住所,被他性侵犯。

Campbell市警方稍後憑著保安攝錄機拍下的片段,查出30歲聖荷西市男子Julio Sanchez就是涉案司機。

在調查期間,另外一名女子也向警方報稱,同樣遭到疑犯性侵犯。

警方稍後持搜查令到疑犯的住所準備拘捕他,但他卻一直沒有返家,在聯邦當局協助下,警方終於在12月12日在Madera市將他拘捕。

Sanchez涉嫌觸犯強暴,以及強暴失去知覺受害人等罪名被捕。警方指Sanchez通常在市中心地區流連接客,藉此尋找下手的目標。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Campbell市警方,電話:(408) 866-2101,匿名報案熱線:(408) 871-5190。

