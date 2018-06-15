聖荷西游泳池彌漫毒氣 35人不適送院

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【KTSF 林佩樺報導】

南灣聖荷西市一座泳池週四出現有毒氣體，35個大人小孩送醫治療，有人嘔吐，有人呼吸困難。

事發於位於聖荷西市Almaden Valley一帶的Shadow Brook Drive 1079號，發生事故的Shadow Brook游泳俱樂部在當地頗有名，從1970年代經營至今。

週四中午12點左右，救援團隊接報，泳池清潔人員在混合藥劑時，不小心弄錯。

救生員Lindsay Tarasco說：”我們發現一定是有毒，所以叫小孩離開，讓每個人離場，然後大家開始嘔吐，開始咳嗽，無法呼吸，有些小孩躺在地上頭暈，然後我們撥打911。”

當場35個人全部送院治療，最小6歲，大部分是十多歲青少年。

聖荷西消防局發言人Mitch Matlow說：”我們不知道是鹽酸倒進氯，還是氯被放到鹽酸裡，但產生黃色氣體，這個黃色氣體是有毒的，所以泳池清潔工接觸到，氣體飄散到泳池另一邊，所以所有人都無法倖免。”

聖荷西當局派出專員消毒現場，消防局表示，這種氣體有致命危險。

Matlow說：”我相信這個黃色氣體是氯氣，氯氣曾被當成武器，以前，被用在很多地方，任何人接觸到都有可能有致命傷害，就算症狀沒有馬上顯露。”

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