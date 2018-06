聖荷西游泳池彌漫毒氣 35人不適送院

By

【KTSF 林佩樺報導】

南灣聖荷西市一座泳池週四出現有毒氣體,35個大人小孩送醫治療,有人嘔吐,有人呼吸困難。

事發於位於聖荷西市Almaden Valley一帶的Shadow Brook Drive 1079號,發生事故的Shadow Brook游泳俱樂部在當地頗有名,從1970年代經營至今。

週四中午12點左右,救援團隊接報,泳池清潔人員在混合藥劑時,不小心弄錯。

救生員Lindsay Tarasco說:”我們發現一定是有毒,所以叫小孩離開,讓每個人離場,然後大家開始嘔吐,開始咳嗽,無法呼吸,有些小孩躺在地上頭暈,然後我們撥打911。”

當場35個人全部送院治療,最小6歲,大部分是十多歲青少年。

聖荷西消防局發言人Mitch Matlow說:”我們不知道是鹽酸倒進氯,還是氯被放到鹽酸裡,但產生黃色氣體,這個黃色氣體是有毒的,所以泳池清潔工接觸到,氣體飄散到泳池另一邊,所以所有人都無法倖免。”

聖荷西當局派出專員消毒現場,消防局表示,這種氣體有致命危險。

Matlow說:”我相信這個黃色氣體是氯氣,氯氣曾被當成武器,以前,被用在很多地方,任何人接觸到都有可能有致命傷害,就算症狀沒有馬上顯露。”

