中國公民聖荷西公寓被槍殺 警拘3疑犯兩人在逃（視頻）

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南灣聖荷西市9月底一間高級公寓發生槍擊兇殺案，一名中國籍公民被指遭到行刑式處決，警方經過連日追查後，已拘捕其中3名涉案華裔疑犯，還有兩名華裔疑犯在逃，警方已公布疑犯的照片及視頻，希望公眾能提供消息尋找他們的下落。

警方是在9月28日晚接報，指在北聖荷西Elan Village Lane的300號路段的Elan公寓，一個單位內有人入屋搶劫，兼有一名男子中槍，送院後不治，其後證實死者是31歲的中國公民李星建。

聖荷西市警局之後會同Milpitas市警局、南舊金山市警局和佛利蒙市（Fremont）警局調查後發現，在今年9月27日至28日在這些城市發生的4宗案件，估計是同一班人所為。

在9月27日早上10時半左右，Milpitas市警方接報，指Murphy Ranch路500路段發生性侵劫案，有一名女子報稱被人打劫兼性侵，

至9月28日下午3時左右，佛利蒙市警方接獲入屋打劫的舉報，有3名女事主報稱被持槍賊匪打劫，其中一名女事主報稱遭性侵。

而在9月29日，有女子向南舊金山市警方報案，指兩天前在McLellan路100號段被打劫兼性侵，警方經查證後，發現上述4宗案件的案發地點都是賣淫場所。

至10月18日，在洛杉磯縣警局協助下，3名華裔疑犯成功落網，他們全部居住在洛杉磯，分別是居住在Baldwin Park的28歲男子An Yan；居住在Monterey Park的27歲男子Lin Tao；居主在Chino市的36歲男子Panpan Huang。

本案仍有兩名疑犯在逃，他們被指是華裔，其中一人年約25至30歲，身高5呎10吋至5呎11吋，體重約160至170磅，頭髮剷青，最後被人見到身穿藍棕色大學運動外套。

第二名在逃疑犯年約35至38歲，身高6呎2吋，體重約250磅，黑髮，最後被人見到身穿黑色太陽眼鏡，黑色T恤，黑色短褲，黑色球鞋。

警方估計可能還有其他受害人，任何人如能提供消息，請聯絡聖荷西警局，電話：(408) 277-5283，匿名舉報熱線：(408) 947-STOP (7867)。

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