中國公民聖荷西公寓被槍殺 警拘3疑犯兩人在逃（視頻）

南灣聖荷西市9月底一間高級公寓發生槍擊兇殺案,一名中國籍公民被指遭到行刑式處決,警方經過連日追查後,已拘捕其中3名涉案華裔疑犯,還有兩名華裔疑犯在逃,警方已公布疑犯的照片及視頻,希望公眾能提供消息尋找他們的下落。

警方是在9月28日晚接報,指在北聖荷西Elan Village Lane的300號路段的Elan公寓,一個單位內有人入屋搶劫,兼有一名男子中槍,送院後不治,其後證實死者是31歲的中國公民李星建。

聖荷西市警局之後會同Milpitas市警局、南舊金山市警局和佛利蒙市(Fremont)警局調查後發現,在今年9月27日至28日在這些城市發生的4宗案件,估計是同一班人所為。

在9月27日早上10時半左右,Milpitas市警方接報,指Murphy Ranch路500路段發生性侵劫案,有一名女子報稱被人打劫兼性侵,

至9月28日下午3時左右,佛利蒙市警方接獲入屋打劫的舉報,有3名女事主報稱被持槍賊匪打劫,其中一名女事主報稱遭性侵。

而在9月29日,有女子向南舊金山市警方報案,指兩天前在McLellan路100號段被打劫兼性侵,警方經查證後,發現上述4宗案件的案發地點都是賣淫場所。

至10月18日,在洛杉磯縣警局協助下,3名華裔疑犯成功落網,他們全部居住在洛杉磯,分別是居住在Baldwin Park的28歲男子An Yan;居住在Monterey Park的27歲男子Lin Tao;居主在Chino市的36歲男子Panpan Huang。

本案仍有兩名疑犯在逃,他們被指是華裔,其中一人年約25至30歲,身高5呎10吋至5呎11吋,體重約160至170磅,頭髮剷青,最後被人見到身穿藍棕色大學運動外套。

第二名在逃疑犯年約35至38歲,身高6呎2吋,體重約250磅,黑髮,最後被人見到身穿黑色太陽眼鏡,黑色T恤,黑色短褲,黑色球鞋。

警方估計可能還有其他受害人,任何人如能提供消息,請聯絡聖荷西警局,電話:(408) 277-5283,匿名舉報熱線:(408) 947-STOP (7867)。

