【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西市週日晚發生涉及加州公路巡警的開槍事件,一名疑犯中槍受傷,警方要關閉101公路通往880公路的路段進行調查。

事發於週日晚11時半左右,101公路北行線通往880公路北行線的地點發生槍擊案,疑犯中槍後已送院治療,沒有生命危險,巡警在事故中沒有受傷。

當局尚未公布案件的詳情,聖荷西市警局和聖他克拉地檢署已接手調查。

