南灣聖荷西Evergreen社區附近週日早上發生槍擊案,匪徒向警員開槍之後,警方開槍還擊,這次是聖荷西近一星期以來,第3宗涉及警員開槍的案件。

警方於早上8點左右接報到Tully路2200號地段,一個企圖搶劫一家Big 5運動用品公司的持槍男人,涉嫌在店外向警員開槍。

警方表示,最少一名警員開槍還擊,匪徒後來逃離現場,越過圍欄跳進一個車屋住宅區。

有目擊者表示,看見匪徒持槍逐家逐戶拍門,要求居民讓他躲進去。

警方終於在早上10點左右拘捕了疑犯,整個過程中沒有人受傷,警方後來在叢林中找到匪徒使用的手槍。

