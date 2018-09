By

【KTSF 陳令楠報導】

上週南灣聖荷西州立大學,有疑犯在校園附近一間便利店用槍指嚇一名學生,再將學生帶到多台櫃員機取款洗劫,警方週四宣佈拘捕了涉案疑犯。

疑犯是20歲男子Solomon Bell,居住在聖荷西市。

案中賊人得手,拿了錢後逃離現場,18歲男事主沒有受傷。

警方經過調查後,週三在聖荷西市以涉嫌搶劫與綁架的重罪拘捕了這名疑犯。

