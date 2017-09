By

【KTSF】

南灣聖荷西市William C. Overfelt高中週四早上有一名男學生,在校園體育館後方被人用利刀刺傷,有兩名懷疑涉案的人士被捕。

警方於早上9時左右接獲舉報,前往位於Cunningham大街1835號的Overfelt高中,在現場發現一名男學生被人用刀刺中,至少有一個傷口。

受傷男學生已送院治療,沒有生命危險。

警方最初以為只有一人涉案,但後來知道原來有兩人懷疑涉案,已把他們扣查,其中一人並非Overfelt高中的學生。

