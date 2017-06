華裔女高中生獲頒PG&E STEM獎學金 升讀史丹福大學（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

即將畢業的高中生或剛入讀大學的學生,如果對清潔能源感興趣,而且願意修讀科技或工程科系,則有機會申請太平洋煤電公司(PG&E)提供的STEM獎學金,剛剛畢業的聖荷西高中生雷佩珊(Priscilla Lui),就是今年這個獎學金獲得者之一。

剛從聖荷西獨立高中畢業的雷佩珊,在上學時就很喜歡選修數學及科技工程課,而且成績非常優異,而且父親也是高科技工程師。

雷佩珊說:”我從小的時候就會陪我爸爸在家修東西,像是我們家人的車,或是我的iPod這類小東西,所以我從小的時候,就發現我很喜歡做這些工程類的東西。”

雷佩珊說,她由高中老師那裡聽說有這個STEM,即科技工程專業獎學金計劃,於是主動上網申請,審核要求除了要有良好的學術成績,而且還要回答三個問題,第一介紹自己過往做過甚麽,以及未來想學甚麽,第二參加過哪些活動幫助社區,第三就是為甚麽覺得清潔能源很重要。

雷佩珊說:”我覺得能源是一個很重要的事,因為現在有些人沒有覺得能源是一個很重要的事情,但是如果我們現在沒有努力,做我們可以做的事情,幫助我們的世界,就會影響下一代的人。”

在幫助社區方面,雷佩珊目前的最大貢獻,應該是參與史丹福大學一個針對帕金森氏症病人的手環研究項目。

雷佩珊說:”這個是專門給有帕金森氏症的人,戴在他們的手上,所以這個手環在他們手抖的時候,這個手環就會發一個信號,到一個很特別的地方,在他們的腦部就會把手抖的動作停下來。”

她說這個手環的白色外殼經過電腦設計後,是用三D打印機打出來的產品,裡面裝上晶片感應裝置,不過這個產品目前仍屬於研發及試驗階段,她希望可以成功申請專利,幫助有需要的病人,她很高興自己能獲得STEM獎學金,期待在秋季入讀史丹福大學。

PG&E的STEM獎學金計劃,主要是為北加州及加州中谷地區的應屆高中畢業生或大學在校生提供學費資助,申請者必須修讀科學、技術或工程專業,今年共有1,000名學生申請,最後有20名學生獲得了該獎學金提供的每年5,000元,最多4年兩萬元的經濟援助。

有關獎學金計劃及申請詳情,可點擊此處上網查詢。

