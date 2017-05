聖荷西致命車禍 19歲母親駕車撞牆喪命

By

【KTSF】

南灣聖荷西市市中心以南上週五發生致命車禍,一名年僅19歲的母親在車禍中死亡,遺下只有19個月大的兒子。

事發於晚上11時20分左右,地點在Hillsdale大街夾Communications Hill大道附近,19歲聖荷西女子Briseida Salazar Gallegos當時駕駛一輛汽車,突然失控撞牆,她在送院搶救前已不治。

事發時車內還有兩人,他們都有受傷,沒有生命危險。

其家人已在GoFundMe網站成立專頁,籌募殮葬費,根據網頁,當時身在車內的人正是她的19個月大兒子和她的男朋友,前者受輕傷,後者肋骨、腿和盤骨受損,當局仍在調查車禍起因。

有意捐款的民眾,可上網到:https://www.gofundme.com/rip-brisaida-salazar

更多新聞:

佛利蒙市致命車禍 18歲女子當場斃命

Tesla員工巴士580公路撞甲蟲車 休班縣警亡

舊金山市場街以南地陷 卡車駛過陷入坑洞(視頻)

東灣華裔少年被列車撞斃 生前是高材生(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。