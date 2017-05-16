聖荷西致命車禍 19歲母親駕車撞牆喪命

【KTSF】
南灣聖荷西市市中心以南上週五發生致命車禍，一名年僅19歲的母親在車禍中死亡，遺下只有19個月大的兒子。
事發於晚上11時20分左右，地點在Hillsdale大街夾Communications Hill大道附近，19歲聖荷西女子Briseida Salazar Gallegos當時駕駛一輛汽車，突然失控撞牆，她在送院搶救前已不治。
事發時車內還有兩人，他們都有受傷，沒有生命危險。
其家人已在GoFundMe網站成立專頁，籌募殮葬費，根據網頁，當時身在車內的人正是她的19個月大兒子和她的男朋友，前者受輕傷，後者肋骨、腿和盤骨受損，當局仍在調查車禍起因。
有意捐款的民眾，可上網到：https://www.gofundme.com/rip-brisaida-salazar
更多新聞：
(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )
版權所有，不得轉載。