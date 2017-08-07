聖荷西各校園將設置包容性洗手間 供所有性別人士使用

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【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣聖荷西聯合校區宣布，計劃在區內各個校園及辦公室，安裝不分性別的包容性洗手間，現正在設計的過程中。

校區表示，設計過程在2016至2017學年已經展開，預計最快在今年年底完成，而位於聖荷西的Lincoln高中，已經設有包容性洗手間，創了校區的先例。

校區指，所謂的”包容性”洗手間是指一些洗手間將會不限男女，或者是跨性別，開放給不同的人士使用，而校區的每間學校將會至少有一個這樣的洗手間。

Lincoln高中校長表示，學生尊重，欣賞，甚至是用成熟的態度，去面對這個改變，而校區亦會時常監察校園的安全，及保護學生免受任何的歧視及校園欺凌。

而Lincoln高中亦提供一個號碼，讓學生以短訊的形式去舉報任何在包容性洗手間發生的事件。

校區表示，洗手間開放使用這一年來，從未收過任何事件的報告。

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