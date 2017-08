聖荷西各校園將設置包容性洗手間 供所有性別人士使用

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣聖荷西聯合校區宣布,計劃在區內各個校園及辦公室,安裝不分性別的包容性洗手間,現正在設計的過程中。

校區表示,設計過程在2016至2017學年已經展開,預計最快在今年年底完成,而位於聖荷西的Lincoln高中,已經設有包容性洗手間,創了校區的先例。

校區指,所謂的”包容性”洗手間是指一些洗手間將會不限男女,或者是跨性別,開放給不同的人士使用,而校區的每間學校將會至少有一個這樣的洗手間。

Lincoln高中校長表示,學生尊重,欣賞,甚至是用成熟的態度,去面對這個改變,而校區亦會時常監察校園的安全,及保護學生免受任何的歧視及校園欺凌。

而Lincoln高中亦提供一個號碼,讓學生以短訊的形式去舉報任何在包容性洗手間發生的事件。

校區表示,洗手間開放使用這一年來,從未收過任何事件的報告。

