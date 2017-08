南灣校區委員會否決Berryessa中文特許學校申請（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西市Berryessa聯合校區委員會,週二晚以5比0 一致否決開辦一間以中文授課的幼兒特許學校。

申請創校的人士表示,對校區委員會的表決結果感到失望,認為校區只見狹小利益和害怕求變,他們表示下一步將會向Santa Clara縣教育部門上訴,有支持者也表示失望。

支持者佟艷芝接受電話訪問時說:”我覺得挺失望,因為連一票都沒有就否決了,校區也提出了一些問題,對資金方面的存疑和學校能否生存下去,但我覺得校方自有計劃吧。”

很多華裔家長週二晚都有到場聲援提案,會議開了近兩小時。

會上有人表示,發現該校財政預算,預料創校首年可能會虧本,另外也有人關注該校沒有列明如何提供特殊教育,以及如何教導母語並非中文國語的學生等。

加州特許學校的資金與一般公立學校一樣,是由納稅人支付,因此學費全免,不同之處是,特許學校可彈性修訂課程和教師要求,不過這類學校由於被指可能分薄了一般公立學校資金, 以及學校是否可持續經營等問題,一直備受爭議。

在加州,去年就有至少38間特許學校停業。

