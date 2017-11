聖荷西市議會通過租管議案 租金漲幅只限5%

By

南灣聖荷西市議會週二晚表決通過一項租金管制議案,當中規定受租管規範圍公寓單位,租金漲幅限制在5%的水平。

根據目前聖荷西市的法例,在1979年以前的建築單位有租金管制的規範,每年不得調漲超過5%,聖荷西市議會週二針對是否對租金漲幅設限展開討論,吸引大批民眾到場表達意見。

過程中支持和反對人士出現激烈的爭辯,大批租客權益關切人士也現身市府大樓外,希望將租金的年度漲幅制定更嚴格的限制。

週二討論的有兩個版本,其中之一是保持每年固定限制在5%的漲幅,並禁止房東追溯收取或是預收未來幾年的增幅。

另一個版本則是將租金漲幅與通貨膨脹掛勾,漲幅則大約會在2%到8%之間的範圍,但允許房東可以累計收取。

此外,兩項版本都允許房東將改善和維護建築物的開銷轉嫁一部分到房客身上。

市議會週二晚開會至凌晨時分,最後表決通過租金漲幅維持在5%的方案。

