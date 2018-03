By

南灣聖荷西市警方拘捕一名男子,他涉嫌向學童搭訕,言論猥褻。

警方表示,在Willow Glen初中和Willow Glen高中就讀的多名學生報稱,曾被一名駕駛紅色輕型卡車的男子搭訕,內容猥褻。

警方調查後,發現有閉路電視拍下疑犯的車牌號碼,從而查出涉案者是59歲聖荷西市男子Ashour Tarverdi,並立即向他發出拘捕令。

警方發現,該名男子曾因為滋擾或性侵兒童被定罪,之後要終身登記為性罪犯。

警方於2月22日拘捕在Tarverdi的家中將其拘捕,他涉嫌滋擾或性侵18歲以下人士被捕。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西市警方,電話:(408) 537-1397,匿名舉報熱線:(408) 947-7867。

