By

【KTSF】

南灣聖荷西市一名男子從一個貨倉偷走一隻幼犬,被閉路電視拍下,警員呼籲民眾提供線索追緝該名男子。

聖荷西警方表示,事件發生在週一下午約3點17分,一名男子來到Bering Drive 2000號路段的一個商業貨倉內。

閉路電視電視拍下的片段,看到疑犯走入貨倉,6週大的哈士奇和金毛尋回犬的混血幼犬Nyla,當時正在桌底下睡覺。

疑犯轉過身時發現幼犬,就將幼犬抱走,然後駕駛一輛黑色Mercedes SUV逃走。

警方指該車後面有明顯的黃色雨刮,並形容疑犯為一名拉美裔男子,身高約5呎10吋,體重約180磅,黑色眼睛和鬍鬚,案發時身穿一件灰色襯衣、黑色短褲和黑色滑板鞋。

警方呼籲民眾如果有線索請和警方聯絡。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。