聖荷西市府推二手車免費更換服務 助水災災民

【KTSF 崔凱橋報導】

聖荷西市政府將為受2月風暴影響的災民,提供免費二手車更換服務。

由於2月風暴吹襲,導致聖荷西的Coyote Creek河水氾濫,不少民眾的汽車引擎都被河水淹沒,不能運作,因此聖荷西市政府提供免費汽車更換計劃,已經批準並捐出20輛平均有10年車齡及行駛超過10萬哩的二手車,給有需要更換汽車的人士。

政府亦呼籲民眾如家中有不再使用的二手車,可以捐贈給Goodwill,同時捐款亦可扣除需繳交的稅項。

Goodwill發言人亦承諾,會確保車輛首先提供給最有需要的家庭,捐贈汽車給Goodwill,不只是一個形式,而是為有需要的人給予幫助。”

目前水災災民的基金一共籌得640萬美元,因水災失去汽車的家庭,能從基金獲得3000元的現金券,獲得現金券的民眾可到矽谷61間汽車銷售店,以員工優惠價購買新車,或低價購入二手車。

民眾亦可使用現金券到汽車維修店,取得因受洪水破壞需要維修引擎的折扣。

