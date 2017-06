聖荷西警方掃黃 拘21男6女

By

【KTSF】

南灣聖荷西市警方上週採取臥底掃黃行動,拘捕21名男子和6名女子。

警方是於5月23日至26日進行掃黃行動,地點在南1街夾Oak街,Washington United Youth Center和聖荷西公立圖書館Biblioteca Latinoamericana分館就在附近。

行動中,有臥底女警假扮妓女,也有臥底男警假扮嫖客,捉拿涉嫌參與賣淫活動的人士。

共有21名男子涉嫌嫖妓被捕,當中18人居住在聖荷西市,年齡介乎19歲至63歲,其餘人士包括一名41歲Campbell市男子、一名44歲East Palo Alto市男子,以及一名52歲來自洛杉磯縣的男子。

被捕的6名女子,有4人來自東灣,年齡介乎19歲至34歲,還有一名26歲舊金山女子和一名20歲沙加緬度女子。

其中一名被捕者身上藏有可卡因,警方相信被捕者中沒有人口販賣受害人。

