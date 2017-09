By

南灣聖荷西市警方正在追緝兩名疑犯,他們涉嫌上月打劫一名老婦,搶走其手袋。

事發於8月31日早上9時45分左右,地點在Story路1000號路段,老婦當時在停車場中,坐在一輛日產Altima汽車的兩名匪徒趨近她。

其中一名匪徒被指下車強搶老婦的手袋,雙方一度激烈糾纏。

老婦在事件中有受傷,幸沒有生命危險。

匪徒得手後立即駕車逃走,搶手袋的匪徒被指是拉美裔,年約20歲至25歲,身高約6呎1吋,身材魁梧。

他犯案時身穿綠黑色迷彩T恤,深色棒球帽,駕駛Altima汽車的匪徒則容貌不詳。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西市警方,電話:(408) 277-4166,不欲透露身分者可致電:(408) 947-STOP。

