【KTSF】

南灣聖荷西市警方正追緝一名持械劫匪,他被指在5月初打劫一間儲物倉庫的辦公室。

事發於5月1日早上9時35分左右,地點在Aborn路1685號的Public Storage。

疑犯被指向店員展示槍械,喝令店員交出現金,得手後駕駛一輛90年代出廠的Chevrolet Blazer逃去無蹤。

疑犯被指是拉美裔,身材肥胖,案發時頭戴黑色冷帽,灰色連帽上衣,黑長褲,Converse球鞋。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西警局,電話:(408) 277-4166,匿名舉報熱線:(408) 947-7867。

