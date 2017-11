By

南灣聖荷西市一所小學外週二凌晨發生槍擊案,一名涉案的男疑犯仍然在逃。

警方在凌晨3時49分收到接報指,在位於Dry Creek路1590號的Booksin小學,一名男子對著小學開槍,小學的外牆留有多個子彈行跡。

根據本地電視台KPIX的報導,一名居住在小學附近的女子聽到槍聲後,趕到現場並看到槍手,女子嘗試追上槍手,希望看清槍手的樣貌,但疑犯看到女子後便立刻逃跑。

警方仍在現場搜捕疑犯,目前並未知道案件的詳情。

