By

【KTSF】

南灣聖荷西市日本埠附近週四晚有一名男子躺臥地上,身受重傷,急救人員到場後宣告他不治。

警方於晚上7時50分接報,指North First街夾Hawthorne Way有一名男子躺臥地上,不醒人事,而且沒有呼吸。

急救人員最後搶救無效,宣告他不治,目前死因未明,法醫辦公室仍在調查其身分。

更多新聞:

沙加緬度爆四屍命案 男子疑涉案舊金山落網

Santa Cruz縣倫常血案 父親槍殺8歲女兒後吞槍自殺

台裔夫婦去年底南加州家中被殺 警縣紅3萬緝兇

舊金山白人青年涉企圖綁架亞裔女童被捕(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。