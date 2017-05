By

南灣聖荷西市週四晚發生槍擊命案,一名男子中槍身亡。

警方於晚上10時左右接報,指First街夾Edwards大街發生槍擊案,警員到場後,發現一名男子至少身中一槍倒地,送院搶救後不治。

警方仍在調查行兇動機,也未鎖定疑犯的身分。

