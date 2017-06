聖荷西警方繳破大批非法煙花 提醒民眾勿購買

By

【KTSF 江良慧報導】

還有一個多星期就是7月4日國慶,每年國慶日在全國就有多達1萬人因為爆竹煙花受傷,所以執法部門近日特別加緊提醒民眾,燃放爆竹煙花要小心,特別是不要購買或使用非法煙花。

每年國慶燒炮仗放煙花都總會有意外,人和寵物都可能因此嚴重受傷,還有可能引起火警的危險,經過一個濕潤的冬季後,樹木草地都逐漸乾涸,稍一不慎就可能會起火。

Santa Clara消防局和緊急服務部門週一就選擇在社交網上直播,向公眾降解燃放煙花炮竹時要注意安全。

聖荷西警局本週末破獲大批非法煙花,充公了2,700磅煙花和幾個發射器,他們是經過3個月的調查,並且透過社交網找線索。

另外南灣Morgan Hill就提高了藏有非法煙花的罰款,任何人若在7月初被發現藏有或者燃放非法煙花,罰款是正常的3倍,從7月2日到8日,藏有煙花的最低罰款是300元而並非100元。

