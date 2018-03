By

【KTSF】

南灣聖荷西市警方拘捕一名亞裔男子和另一名女同黨,懷疑他們與本年初的一宗謀殺案有關。

警方在2月27號以涉嫌謀殺及涉嫌協助謀殺,拘捕了32歲男子的Lam Thanh Mac和31歲女子的Nicole Delagrange。

他們懷疑與今年1月21號大約晚上8點48分,一宗發生在Charlotte Drive 5800號地段的謀殺案有關。

警方表示,案發時接到數名居民報案稱,聽到案發地點有人開槍,趕至現場後,發現24歲男子Jose Cortez身中至少一槍,送院搶救後不治。

警方目前沒有公佈犯案動機,呼籲民眾提供線索。

版權所有,不得轉載。