南灣聖荷西市週三晚發生致命車禍,一名男路人被一輛客貨車撞倒,送院後傷重不治,涉案司機在車禍後不顧而去。

事發於晚上10時半左右,受害人當時在Bermuda Way附近的Ocala大街橫過馬路,期間被一輛客貨車撞倒。

警方稱涉案車輛可能是一輛2001年至2007年的Chrysler Town & Country或Dodge Caravan客貨車。

事發後,客貨車沒有停下,絕塵離開,男路人送院後不治。

本案是聖荷西市2017年第32宗致命車禍,任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西市警方,電話:(408) 277-4654,匿名舉報熱線:(408) 947-7867。

