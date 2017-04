By

南灣聖荷西市週一晚上發生致命車禍,一名路人被車撞倒喪命,為該市今年第12宗涉及路人的致命車禍。

警方於晚上8時7分接獲舉報,指Monterey路夾Roeder路發生車禍,有汽車撞倒路人。

路人當場宣告不治,司機接著駕車撞上一棵樹才停下。

司機有留下協助警方調查,任何人如目擊車禍經過,請聯絡聖荷西市警方,電話:(408) 277-4654,匿名舉報熱線:(408) 947-7867。

