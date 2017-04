By

【KTSF 崔凱橋報導】

南灣280公路南行線於聖荷西市路段週日凌晨發生3車相撞事故,造成一人死亡,涉事司機懷疑受酒精及藥物影響下駕駛。

事發於280號公路於McLaughlin大道附近,時間在凌晨兩點半左右,目擊者稱,一部銀色的Lexus車疑超速駕駛,司機隨後失去控制,撞上一部灰色Honda Accord汽車,該汽車撞上護欄後起火,車內司機無法逃出而死亡。

隨後Lexus車試圖逃離,撞上一部銀色Toyota Camry,該汽車發生翻側,並阻礙部分車道。

加州公路巡警拘捕21歲涉事司機Jerry Tram,懷疑他受酒精及藥物影響下駕駛,他與同車乘客受輕傷,已送院治療。

