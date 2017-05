By

【KTSF】

南灣聖荷西再有學校向縣衛生局報告有學生感染諾羅病毒,目前已有368名學生受感染。

聖荷西聯合校區諾羅病毒的感染事件,至今受影響的學校已增至14間,校區已經加派人手在感染疫情的校園繼續進行徹底的清潔工作,部分學校亦取消本星期的一些校內活動,以防止疫情擴大

縣衛生部門表示,雖然諾羅病毒相當普遍,但同時有這麼多人在學校感染是非常罕見。

