聖荷西青年闖待售新屋大肆破壞 屋主損失慘重

【KTSF 崔凱橋報導】

南灣聖荷西市有青少年非法闖進數間準備出售,價值數百萬元的房子,進行大肆破壞。

上週六晚,一班青年非法闖進位於南灣聖荷西市East Foothill街3棟全新房子,以及3棟仍在進行工程的房子,進行大肆破壞,包括將安裝好的廚櫃、電器拆除,以及打破房子內的玻璃窗。

警方稱,多輛汽車駛到房屋前,車中人步出,打破大門後,在屋內開派對,然後打破屋內的東西。

根據資料顯示,該區的房子已經不是第一次遭非法闖進。

上年7月,在距離數英里,警方發現有歹徒藏身在仍在進行工程沒人居住的房子,雙方更發生對峙。

有屋主表示感到不安,因為破壞者只需用幾分鐘的時間,就可摧毀用幾個月辛苦興建的房屋。

屋主稱,花了很多心機去興建房子,現在全是垃圾,覺得傷心及無意義。

屋主更表示,將會加強房子的保安直到出售,絕不容許房子再度遭受惡意破壞。

承包商初步估計,這些破壞的行為造成至少超過5萬元損失。

