【KTSF 萬若全報導】

美國新聞世界週刊報導,聖荷西是全美排名第三最佳居住的城市。

週刊說聖荷西的就業市場、家庭收入和天氣等因素,是排行名列前茅的原因,此外多元文化、食物十分國際化、許多社區也都十分有特色。不過交通擁擠也讓聖荷西失分。

排名第一的是德州的奧斯汀,第二是科羅拉多的丹佛,舊金山去年排第九,今年跌至十六,主要原因是房屋供不應求,以致房價和租金大漲。

