【KTSF 崔凱橋報導】

南灣聖荷西市週二中午發生致命火警,祖孫3人葬身火場。

起火地點是聖荷西Golden Wheel Park的一間流動房屋,事發於中午約12點半,消防人員抵達現場時,整個房屋已經陷入一片火海,部分結構已經坍塌,消防用了半小時將火救熄。

死者包括一名男住戶和兩名幼童,男死者估計是其中一名幼童的祖父,另一名幼童是親戚。

有鄰居表示,流動房屋起火前曾有巨響傳出,男住戶似乎也被火燒著。

消防人員表示,由於流動屋的結構一旦發生火災,通常都一發不可收拾,提醒住在流動屋的民眾,烹調時要提高警覺,一旦發生火警,要立刻離開屋子。

