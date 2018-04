By

【KTSF】

南灣聖荷西一所流動房屋週四下午發生一場二級大火,導致一人死亡。

火警發生在下午4點43分左右,地點位於北聖荷西Hermitage街574號一所流動房屋內。

消防當局派遣40名消防員趕赴現場進行撲救,當局其後證實一名年約20歲的男子在火警中死亡,暫未知死者的身份。

一名4歲的女孩一度被報失踪,其後她被發現相信是她親戚的人在一起,沒有受傷,起火原因現正調查中。

