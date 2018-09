By

【KTSF 歐志洲報導】

根據房地產網站Zillow的最新一份報告,南灣聖荷西都會區是全美國最無法負擔房貸和租金的地方。

根據Zillow的報告,聖荷西的屋主平均繳付房貸的錢,超過屋主收入的一半,和舊金山、Alameda縣、San Mateo縣和Contra Costa 縣的45%相比來得高,而和全國相比,屋主花在房貸的錢只有17%。

南灣Santa Clara 縣的中位屋價已經攀升到130萬,灣區9個縣的中位屋價則是89萬。

報告顯示,興建房屋的計劃,沒有趕上灣區就業職位增長。

矽谷領袖組織<Silicon Valley Leadership Group>表示,過去25年,地方政府將商業發展擺在發展住屋之上,比如說2010到2016之間,就業上升29%,而住屋發展只上升4%。

