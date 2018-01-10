聖荷西市長州參議院議長提法案 保護網絡中立

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【KTSF 萬若全報導】

特朗普總統上台後，聯邦通訊委員會（FCC）在去年底通過廢除奧巴馬時代制定的”網路中立”法規，引發反彈，加州議會週二提出SB460法案，保護網路中立。

加州參議院議長Kevin De Leon稱，FCC的決定極端危險，他提出的SB460法案，獲得聖荷西市長Sam Liccardo的支持。

這項法案禁止寬頻網路供應商限制或阻止民眾上網瀏覽內容，法案同時要求加州公共事業委員會制定新的法律來執行網路中立，以保護消費者的權利。

此外，國會參議院民主黨人也提出法案，試圖推翻FCC的決定。

廢除”網路中立”的規定，網路服務供應商便可以透過控制流量，使低收費網路用戶，目前可無限瀏覽的網站與資訊大幅減少。

支持網絡中立的人也表示，沒有了網路中立，供應商將可隨意限制民眾上網瀏覽的內容，大企業砸錢就有優先權，不利小型新創網路公司生存發展。

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