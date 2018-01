聖荷西市長州參議院議長提法案 保護網絡中立

By

【KTSF 萬若全報導】

特朗普總統上台後,聯邦通訊委員會(FCC)在去年底通過廢除奧巴馬時代制定的”網路中立”法規,引發反彈,加州議會週二提出SB460法案,保護網路中立。

加州參議院議長Kevin De Leon稱,FCC的決定極端危險,他提出的SB460法案,獲得聖荷西市長Sam Liccardo的支持。

這項法案禁止寬頻網路供應商限制或阻止民眾上網瀏覽內容,法案同時要求加州公共事業委員會制定新的法律來執行網路中立,以保護消費者的權利。

此外,國會參議院民主黨人也提出法案,試圖推翻FCC的決定。

廢除”網路中立”的規定,網路服務供應商便可以透過控制流量,使低收費網路用戶,目前可無限瀏覽的網站與資訊大幅減少。

支持網絡中立的人也表示,沒有了網路中立,供應商將可隨意限制民眾上網瀏覽的內容,大企業砸錢就有優先權,不利小型新創網路公司生存發展。

