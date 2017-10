聖荷西市長推15點建屋大計 目標2022年建2.5萬住屋

By

【KTSF】

南灣聖荷西市長Sam Liccardo週一公布其15點房屋建設大計,望能為矽谷增加更多可負擔住屋給區內居民。

市長Liccardo說,房建大計的目標是在2022年前,能完成、動工或批核25,000個住屋單位,當中1萬個將會是可負擔房屋,一半位處市中心,望能協助應對聖荷西市目前面臨的住屋危機。

市長Liccardo說:”住屋危機影響各收入階層的人士,除了低收入戶難以負擔在區內生活,高科技公司的僱主也可能難以在區內僱用及挽留人才。”

這15點房屋建設大計中,市長特別強調當中5大重點,包括為中產僱員提供受租金管制的住房、擴建市中心的住屋量、在交通樞紐興建房屋、在人流不多的商業區興建住房,以及增加可負擔房屋的撥款。

至2022年,市長要求在市中心興建或至少已獲得批核的住屋單位目前已達12,500個。

市長稱,在市中心建屋,可以興建高密度單位,而且鄰近交通樞紐,可以減輕對公路的負擔。

市長的其中一個計劃,是在北聖荷西的灣區捷運站(BART)或輕軌列車附近,增建2,400個可負擔房屋,地點包括North 1st Street、Alum Rock和Capitol Avenue,另外,Story Road和Willow Street也是重點發展區之一。

市長也提及推出一個住屋計劃,為市內的中等收入人士提供受租金管制的住房,他說可以利用私人資金,為教師、護士等人士提供這類住房。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。