聖荷西市長推15點建屋大計 目標2022年建2.5萬住屋

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【KTSF】

南灣聖荷西市長Sam Liccardo週一公布其15點房屋建設大計，望能為矽谷增加更多可負擔住屋給區內居民。

市長Liccardo說，房建大計的目標是在2022年前，能完成、動工或批核25,000個住屋單位，當中1萬個將會是可負擔房屋，一半位處市中心，望能協助應對聖荷西市目前面臨的住屋危機。

市長Liccardo說：”住屋危機影響各收入階層的人士，除了低收入戶難以負擔在區內生活，高科技公司的僱主也可能難以在區內僱用及挽留人才。”

這15點房屋建設大計中，市長特別強調當中5大重點，包括為中產僱員提供受租金管制的住房、擴建市中心的住屋量、在交通樞紐興建房屋、在人流不多的商業區興建住房，以及增加可負擔房屋的撥款。

至2022年，市長要求在市中心興建或至少已獲得批核的住屋單位目前已達12,500個。

市長稱，在市中心建屋，可以興建高密度單位，而且鄰近交通樞紐，可以減輕對公路的負擔。

市長的其中一個計劃，是在北聖荷西的灣區捷運站（BART）或輕軌列車附近，增建2,400個可負擔房屋，地點包括North 1st Street、Alum Rock和Capitol Avenue，另外，Story Road和Willow Street也是重點發展區之一。

市長也提及推出一個住屋計劃，為市內的中等收入人士提供受租金管制的住房，他說可以利用私人資金，為教師、護士等人士提供這類住房。

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