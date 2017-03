By

南灣聖荷市一名越裔男子早前在越南三文治店Lee’s Sandwiches買下一張刮刮卡,贏得100萬元橫財。

中獎的越裔男子Lan Pham,是於去年12月21日在聖荷西市南King Road 2525號的Lee’s Sandwiches,買下Million Dollar Multiplier刮刮卡。

除了Pham中獎外,售出中獎刮刮卡的Lee’s Sandwiches也獲得5,000元獎金。

