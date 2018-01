By

【KTSF】

南灣聖荷西市一名男子買刮刮樂彩票,中獎100萬元。

加州彩票局官員表示,那名男子在1304號Piedmont Road一家便利店,首先用10元購買了一張刮刮樂彩票,之後贏得了第二張免費的刮刮樂彩票,正是第二張彩票為他帶來這筆意想不到的100萬獎金。

中獎後他做的第一件事就是在彩票背面簽名,加州彩票局亦鼓勵所有中獎者立刻在彩票背面簽名。

出售這張中獎彩票的便利店,將可獲得5,000元奬金。

