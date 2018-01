聖荷西女教師課室內遭性侵 警方拘捕疑犯

By

【KTSF】

本週二清晨,一名女教師在南灣聖荷西市一間初中被人打劫及性侵的案件,警方宣布已經拘捕懷疑涉案疑犯。

懷疑涉案的男子是23歲聖荷西居民Andrew Bracamonte,他於週四在舊金山被捕,閉路電視拍下懷疑涉案男子在校園附近徘徊的情形。

警方相當重視事件,並公開片段緝兇。

案發於清晨6時半左右,地點在Blackford大街3800號路段的Harker初中。

疑犯被指步進一個教室,然後把門鎖上,接著關燈,性侵犯女教師後,還偷走女教師的財物。

警方憑藉閉路電視拍下的片段,很快鎖定疑犯的身分。

疑犯被指在週四離開位於聖荷西的住所,有人駕車載他到舊金山,警方稱,疑犯被捕時已剪掉頭髮,懷疑想透過易容避人耳目。

疑犯目前在聖他克拉縣監獄扣查,涉嫌觸犯的罪行包括打劫、非法禁錮、刑事威嚇、強迫口交等罪。.

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。