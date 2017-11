By

【KTSF 江良慧報導】

南灣聖荷西在週日清晨發生一宗兇殺案,案發地點靠近亞裔居民眾多的Berryessa區。

案發地點靠近Berryessa Business Park,位於Ringwood大街2100 路段,警方在週日清晨4點28分接獲報案,有一名男子躺在一棟建築物後面的商業垃圾箱旁邊。

警方趕到後,發現該男子身上有槍傷,送院後傷重不治。

死者是24歲的Munoz Ruiz,警方表示,在發現Ruiz的屍體後,他們接到死者家人的電話,向警方報告槍案,目前動機或細節仍不清楚。

這是聖荷西今年第29宗兇殺案。

